George Clooney leva brilho a Veneza com sua namorada

O Festival de Cinema de Veneza recebe na terça-feira, 8, uma das maiores estrelas de seu tapete vermelho, o ator americano George Clooney, que chegará acompanhado de Ewan McGregor para apresentar o filme "The Men Who Stare at Goats", obra fora do circuito competitivo da mostra.

Depois de uma primeira semana sem muito glamour e espetáculos, o festival se recuperou nesta segunda-feira com as presenças de Matt Damon, que compareceu para a sessão de "The Informant", e do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que inspirou o filme "South of the Border", de Oliver Stone.

Além de Clooney e McGregor, a terça-feira será marcada pela presença de Ethan Hawke, que assiste a "Broklyn's Finest", de Antoine Fuqua.

A expectativa em torno de Clooney se deve à possível companhia de sua namorada, a italiana Elisabetta Canalis. O casal deve oficializar o relacionamento "diante das câmeras e de todo o mundo".