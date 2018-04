George Clooney interpretará assassino em próximo filme

O próximo papel do astro americano George Clooney será o de um assassino, que interpretará no filme "A Very Private Gentleman", informou nesta terça-feira, 19, a edição em Cannes da revista "Variety".

Clooney também será responsável pela produção do longa, uma adaptação do romance de Martin Booth, no qual interpretará um assassino misterioso de um pequeno povoado no sul da Itália. A direção será holandês Anton Corbijn, responsável por "Control", cinebiografia de Ian Curtis, vocalista do Joy Division.

Produzido pela Focus Features, "A Very Private Gentleman" começará a ser rodado ainda este ano na Itália.