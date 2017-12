George Clooney faz homenagem aos 80 anos do Oscar O ator George Clooney apresentou uma homenagem aos 80 anos do Oscar. Ele lembrou o início do prêmio e brincou com a duração da festa. "O evento cresceu e virou um evento mundial com milhares de espectadores. Sempre vencedores inesperáveis, musicais, alguns erros, mas alguma coisa é consistente: é longo e imprevisível", disse, arrancando risos da platéia. Em seguida, foi apresentado um vídeo com os melhores momentos da festa mais importante do cinema. Com My Heart Will Go On, de Celine Dion, o filme mostrou Cher, Jack Nicholson, Jane Fonda, Russel Crowe, Audrey Hepburn e grandes astros da tela mundial.