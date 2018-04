George Clooney estrelará 'O Monstro de Florença'

O ator George Clooney assinou contrato com a Fox para protagonizar a adaptação para as telonas do best-seller O Monstro de Florença. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 5, pelo site Hollywood Reporter.

Lançado em 2008, o livro foi escrito por Douglas Preston e pelo repórter policial Mario Spezi. Conta a história de ambos autores em busca de pistas sobre o assassino (ou assassinos) de sete casais na província italiana entre as décadas de 1960 e 80.

Clooney vai interpretar Preston, um escritor de histórias de terror que conheceu Spezi após se mudar para a Itália. Lá, Preston descobre que a casa onde passou a viver fica perto do lugar onde aconteceu um dos assassinatos. Os crimes jamais foram solucionados. Durante a pesquisa para o livro, Preston e Spezi chegaram a ser investigados pela polícia. Ainda não se sabe que ator assumirá o papel do repórter.

A história dos crimes em Florença serviu de inspiração, também, para o livro Hannibal (1999), de Thomas Harris - o terceiro da série sobre o assassino Dr. Hannibal Lecter. No filme homônimo de 2001, o personagem foi interpretado, mais uma vez, por Anthony Hopkins - ele já havia vivido o personagem em O Silêncio dos Inocentes, de 1991.