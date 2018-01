George Clooney está entre apresentadores do Globo de Ouro A cerimônia do Globo de Ouro aumenta dia a dia o brilho de sua realização com uma longa lista de apresentadores que hoje conta também com a presença do galã, ator e diretor George Clooney. A Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood confirmou hoje Clooney como um dos apresentadores da 64.ª edição do prêmio, em cerimônia prevista para o próximo dia 15. Junto a Clooney, ganhador do Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante na edição passada, a cerimônia também contará com a presença de outra atriz agraciada há um ano com o prêmio, Rachel Weisz, de O Jardineiro Fiel. A popular protagonista da série Sex & the City Sarah Jessica Parker ou o intérprete John Stamos são outros dos nomes também confirmados para a premiação. Ao contrário do Oscar, a cerimônia de entrega dos Globos de Ouro não conta com um mestre de cerimônias. Reese Witherspoon, Felicity Huffman, Salma Hayek, Ben Stiller e Justin Timberlake são outros dos apresentadores confirmados anteriormente para a festa que acontecerá no hotel Beverly Hilton em Los Angeles. Hayek irá à cerimônia além disso defendendo a série Ugly Betty (Bete a Feia) da qual é produtora e que aspira ao Globo de Ouro na categoria de melhor comédia e musical. A Associação da Imprensa Estrangeira dará prêmios para um total de 25 categorias, 14 delas dedicadas ao cinema e as 11 restantes ao campo da televisão.