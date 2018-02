George Clooney está de volta como diretor de drama político

George Clooney vai assumir a direção da adaptação da peça "Farragut North" para o cinema. O elenco ainda conta com Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti e Chris Pine.

Trata-se de um drama político escrito por Beau Willimon, antigo funcionário do Partido Democrata dos Estados Unidos. As filmagens devem começar em fevereiro, segundo o blog "Vulture", da revista "New York Magazine".

Willimon decidiu escrever o roteiro após trabalhar com o ex-presidente do Partido Democrata Howard Dean, quando este se apresentou como candidato às eleições primárias em 2004.

A história acontece em Des Moines, capital do estado americano de Iowa, semanas antes do "caucus" (assembleias locais) democrata no local, e segue a trajetória de um jovem funcionário do partido que usa métodos questionáveis para conseguir que seu candidato seja eleito.

Segundo a publicação, Chris Pine dará vida a esse personagem, que a princípio era destinado a Leonardo DiCaprio. Hoffman interpretará seu superior e Giamatti, o organizador da campanha do candidato rival. As atrizes Evan Rachel Wood e Marisa Tomei também estão cotadas para participar desse elenco de luxo.

Clooney pode fazer um pequeno papel, o do candidato protagonista, um personagem que não aparece na versão teatral e que rende poucas cenas no roteiro do filme.

O ator já atuou como diretor de "Confissões de uma Mente Perigosa" (2002), "Boa Noite e Boa Sorte" (2005) e "O Amor não tem Regras" (2008). Hoje estreia nos EUA "The American", estrelado pelo galã que faz o papel de um assassino profissional que se esconde em uma pequena cidade italiana antes de realizar a última missão.