George Clooney é soldado hippie em comédia ambientada no Iraque

"The Men Who Stare at Goats" (os homens que encaram cabras, em tradução livre) é baseado num livro de Jon Ronson sobre uma unidade secreta criada pelo exército dos EUA em 1979 e que, segundo o autor, acreditava que soldados poderiam ficar invisíveis, atravessar muros e matar cabras simplesmente olhando fixamente para elas.

Ewan McGregor é um jornalista que topa com um integrante da unidade quando se prepara para entrar no Iraque. Ele e o personagem de Clooney, Lyn Cassady, partem numa viagem malfadada na qual são sequestrados, baleados e atingidos por uma bomba.

Jeff Bridges, de cabelos compridos, é o líder drogado do "Exército da Nova Terra," e Kevin Spacey completa o elenco no papel de um rival de Cassady que acaba convertendo a unidade num empreendimento privado lucrativo que opera no Iraque durante a guerra.

"O que adoramos nesse filme e o que o faz tão divertido é o fato de que uma parte enorme é verdade," disse Clooney a jornalistas em Veneza, onde o filme faz sua estreia na terça-feira.

"Por estranho que pareça, são algumas das partes mais imbecis que são as verídicas, então é isso o que nos faz rir mais," disse o astro de Hollywood de 48 anos.

Embora seja ambientado no Iraque em tempos recentes, a guerra é apenas um pano de fundo incidental de uma comédia que provocou gargalhadas quando foi exibida para a imprensa no festival de Veneza.

"Não consideramos que é um filme sobre a guerra do Iraque," disse Clooney. "O vimos como uma comédia sobre algumas ideias malucas que começaram no final da guerra do Vietnã, continuaram até pouco tempo atrás e talvez ainda continuem."

O diretor Grant Heslov acrescentou: "É realmente mais sobre quando você pega a ideia de fazer algo maravilhoso, algo belo, algo diferente, e a ideia acaba sendo pervertida."

Clooney riu e evitou responder a perguntas sobre sua vida particular, incluindo um jornalista que lhe perguntou se ele poderia se imaginar-se apaixonado e casado com um homem.

"Grant e eu estamos anunciando nosso casamento," disse o ator, brincando. "Não sei bem como responder, mas posso ler seus pensamentos e sei o que você está pensando."