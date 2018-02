George Clooney e Polanski são candidatos ao Leão de Ouro em Veneza

SÃO PAULO - Roman Polanski e George Clooney vão concorrer ao Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza deste ano. A lista de vinte e um indicados foi divulgada pela organização da mostra italiana nesta quinta-feira, 28.

Clooney abre a mostra competitiva com The Ides of March, que, além de sua atuação, conta com Ryan Gosling no elenco. Já Polanski, concorre ao prêmio do festival com Carnage.

Entre os indicados, filmes do Reino Unido, Alemanha, Espanha, Canadá, Itália, França, Suíça, Grécia, Polônia, Rússia, Taiwan, Japão, China e Estados Unidos.

A mostra acontece entre 31 de agosto e 10 de setembro e, além da competição, terá a exibição de filmes em mostras paralelas. Entre os cineastas que rodarão seus filmes em Veneza estão Madonna, com W.E., Al Pacino, com Wilde Salome e Steven Soderbergh, com Cantagion. O longa para a TV Mildred Pierce, de Todd Haynes, com Kate Winslet, também está na mostra, além do documentário do italiano Roberto Rosselini, uma nova versão de India, Matri Bhumi, de 1959.

O brasileiro Girimunho, de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina, ambientado no sertão de Minas Gerais, concorrerá na seção Horizontes, categoria que premia produções alternativas do cinema contemporâneo.

Veja lista completa dos concorrentes ao Leão de Ouro:

Tinker, Taylor, Soldier, Spy - Tomas Alfredson, Reino Unido, Alemanha.

Wuthering Heights - Andrea Arnold, Reino Unido.

Texas Killing Fields - Ami Canaan Mann, Estados Unidos.

The Ides of March - George Clooney, Estados Unidos.

Quando la Notte - Cristina Comencini, Itália.

Terraferma - Emanuele Crialese, Itália.

A Dangerous Method - David Cronenberg, Canadá.

4:44 Last Day on Earth - Abel Ferrara, Estados Unidos.

Killer Joe - William Friedkin, Estados Unidos.

Un Ete Brulant - Philippe Garrel, França, Itália, Suíça.

Taojie - Ann Hui, China-Hong Kong, China.

Hahithalfut - Eran Kolirin, Israel, Alemanha.

Alpeis - Yorgos Lanthimos, Grécia.

Shame - Steve McQueen, Reino Unido.

L'ultimo Terrestre - Gian Alfonso Pacinotti, Itália.

Carnage - Roman Polanski, França, Alemanha, Espanha, Polônia.

Poulet Aux Prunes - Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, França, Bélgica, Alemanha.

Faus - Aleksander Sokurov, Rússia.

Dark Horse - Todd Solondz, Estados Unidos.

Himizu - Sion Sono, Japão.

Seediq Bale - Te-Sheng Wei, China, Taiwan.