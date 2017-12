George Clooney é o homem mais bem vestido do mundo O ator norte-americano George Clooney, 45 anos, foi eleito a pessoa mais bem vestida do mundo, segundo uma pesquisa publicada hoje na Grã-Bretanha, na qual também se encontra o galã mexicano Gael Garcia Bernal. O protagonista dos filmes da série "Onze Homens e Um Segredo" foi eleito "o mais bem vestido" do mundo, de acordo com a pesquisa realizada pela revista feminina "Grazia", que elegeu os 18 homens mais bem vestidos do planeta. No segundo ficou o cantor norte-americano Justin Timberlake, namorado da atriz Cameron Diaz, seguido pelo meio-campista do Real Madrid David Beckham. Clooney foi eleito por sua "confiança magnética" e sua "elegância sem esforço", enquanto que Timberlake ficou na lista por seu "senso moderno de se vestir". Para as entrevistadas, Beckham ficou entre os primeiros colocados porque tem uma ótima aparência e é elegante. Também foram bem votados os atores norte-americanos Kevin Spacey, por sempre usar trajes de alfaiataria no "tapete vermelho", e o mexicano Gael García Bernal, por seu "estilo sexy" e moderno. "Spacey se veste com simplicidade, mas dá um giro pelos clássicos: uma mistura perfeita entre os trajes dos anos 60, óculos pretos e um sorriso discreto", escreve a revista.