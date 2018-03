George Clooney e Brad Pitt encenam peça a favor do casamento gay

LOS ANGELES - Um elenco de estrelas de Hollywood, com George Clooney e Brad Pitt, protagonizará no sábado uma peça de teatro a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que poderá ser vista ao vivo pela internet, informou nesta quinta-feira o blog do Google.

A representação foi anunciada em um vídeo no YouTube pelo diretor e produtor de cinema Rob Reiner (Antes de Partir) e faz parte de uma campanha impulsionada pela American Foundation for Equal Rights (AFER).

A história tem o título 8 e gira em torno de julgamento sobre a Proposição 8, uma iniciativa popular que foi aprovada nas urnas pela maioria dos eleitores californianos para modificar a constituição do Estado com o objetivo de assinalar que somente o enlace entre um homem e uma mulher é considerado casamento.

A Proposição 8 foi lançada em novembro de 2008 e paralisou os casamentos gays que eram realizados na Califórnia após uma sentença do máximo tribunal do Estado.

A proposta foi posteriormente recorrida nas cortes federais pelos grupos que defendem os casamentos homossexuais.

O tribunal de apelações do nono circuito judicial da Califórnia declarou no último dia 7 de fevereiro que é inconstitucional a proibição de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, apesar de o processo continuar nas mãos da Justiça e se encaminhar para a Corte Suprema dos EUA.

A obra de teatro tenta encenar a exposição de argumentos no julgamento contra a Proposição 8 e é baseada em um roteiro de Dustin Lance Black, ganhador do Oscar de melhor roteiro por Milk - A Voz da Igualdade, filme sobre Harvey Milk, que se transformou no primeiro cargo público abertamente homossexual eleito nos EUA.

Segundo explicou Reiner, a representação tenta mostrar como foram os debates na sala do tribunal na apresentação do caso em 2010, quando a Corte Suprema da Califórnia decidiu impedir que as câmeras de televisão gravassem o processo.

"Hoje podemos mostrar ao povo de todo o mundo um olhar do que aconteceu a portas fechadas", comentou o cineasta.

8 contará com a participação de George Clooney, Brad Pitt, Martin Sheen, Kevin Bacon, Jane Lynch, Matthew Morrison e Jamie Lee Curtis, entre outros, e poderá ser visto ao vivo no sábado, 3 de março, a partir das 19h30 no horário local (23h em Brasília), pelo canal no YouTube da organização AFER.

A obra será encenada no teatro Wishire Ebell de Los Angeles, na Califórnia.