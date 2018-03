George Clooney doa US$ 1 milhão para combater corrupção na África

NOVA YORK - O astro do cinema George Clooney doou US$ 1 milhão para combater crimes de guerra e corrupção na África.

A Clooney Foundation for Justice (Fundação Clooney para a Justiça) anunciou nesta quarta, 25, um presente para o Sentry, uma iniciativa de investigação da qual Clooney é cofundador para descobrir as redes financeiras por trás dos conflitos na África.

A doação de Clooney, juntamente com as de outros, incluindo do ator Don Cheadle, totalizou US$ 3,45 milhões para uma campanha de angariação de fundos.

Segundo o Sentry, que o dinheiro ajudará a financiar relatórios no próximo ano sobre “saques estaduais e fluxos financeiros ilícitos dos países devastados pela guerra do Sudão do Sul, Sudão, Congo, Somália e República Centro-Africana”.

Clooney e o ativista dos direitos humanos, John Prendergast, fundaram o Sentry em 2015.