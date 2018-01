George Clooney diz que pode se casar a qualquer momento

O ator americano George Clooney pode se casar a qualquer momento com a apresentadora de TV italiana Elisabetta Canalis, disse ele mesmo à revista "Tu Style", que antecipou nesta terça-feira, 6, trechos da entrevista que fez com artista.

"Não quero dizer nada porque não me parece que este seja o lugar apropriado para um anúncio deste tipo, mas acho que poderia me casar inclusive esta noite", declarou Clooney à publicação, cuja próxima edição começa a circular na quarta-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na entrevista, o ator também lembra de seu trabalho na TV, época em que era jovem e não tão famoso.

"Fui despedido de séries de TV. Uma vez chegaram a me ligar para dizer que o programa piloto tinha ido bem e havia sido transmitido, mas eu fui o único que foi substituído", revelou Clooney.

"Na televisão, tive uma experiência ruim de 12 anos, e tenho certeza de que a situação poderia se repetir", prosseguiu o galã, que diz ter certeza de que "tudo o que as pessoas fazem na vida depende da sorte".

A guinada na carreira de Clooney veio com o personagem Dr. Ross, da série "E.R.". Sobre este trabalho, ele declarou: "A pura verdade é que me deparei com uma série que era acompanhada por milhões de telespectadores. Isto faz você mais famoso do que realmente é e faz".

O artista, que em 17 de outubro vai lançar o filme "Up in the Air" no Festival Internacional de Cinema de Roma, também afirma ter consciência de que tudo pode acabar rapidamente. Esta sabedoria é atribuída ao pai, que era jornalista.

"Busco inspiração no meu pai, que sempre me disse que tudo o que tenho vai depressa e terminará rapidamente. É justo saber que as coisas não duram e é bom que haja pessoas que te lembrem disso", afirmou.