George Clooney dirige comédia sobre futebol americano

O futebol americano é tema de dois novos filmes de Hollywood, Leatherheads e The Express, sendo o primeiro uma comédia romântica que se passa na década de 1920, dirigida e protagonizada por George Clooney. Esta é a terceira vez que Clooney atua como diretor, após Confissões de uma Mente Perigosa (2002) e Boa Noite e Boa Sorte (2005). No filme, ele é Jimmy 'Dodge' Connolly, treinador de futebol que se esforça para levar seu time aos grandes estádios. Para isso, contrata uma jovem promessa do futebol, mas ambos acabam se apaixonando pela mesma mulher, uma jornalista interpretada por Renée Zellweger. "Juntamos momentos clássicos do esporte, procurando distribuí-los ao longo de todo o filme. Nossa intenção era variar as filmagens a cada vez que o filme arriscava tornar-se muito açucarado", explicou Clooney. Já The Express, dirigido por Gary Fleder, é inspirado na história verdadeira de Ernie Davis (1939-1963), primeiro jogador afro-americano a ganhar, em 1961, o Troféu Heisman, que anualmente premia o melhor jogador de futebol americano em faculdades dos Estados Unidos. Davis morreu aos 24 anos vítima de leucemia e, mesmo não tendo jogado profissionalmente, tornou-se uma lenda do futebol americano devido ao seu extraordinário desempenho em campeonatos universitários. O jogador será interpretado por Rob Brown, protagonista de Encontrando Forrester (2000) e praticante de futebol na vida real, e seu técnico será o ator Dennis Quaid.