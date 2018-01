George Clooney ameaça processar revista francesa que publicou fotos de seus bebês gêmeos

George Clooney processará a revista francesa Voici por publicar fotos de seus filhos gêmeos, que nasceram em junho. Segundo a agência de notícias Reuters, o ator afirma que fotógrafos da publicação escalaram a cerca da sua casa, subiram em na árvore e tiraram as fotos ilegalmente.

Em nota, Clooney afirmou que os fotógrafos e a revista "serão processados com todo a extensão da lei. A segurança de nossas crianças exige isso". A Voici publicou nesta sexta imagens do ator e de sua esposa, a advogada humanitária Amal Alamuddin Clooney, carregando seus filhos. A revista diz que as imagens foram tiradas na residência do casal na Itália.