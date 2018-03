George Clooney admite não reagir bem às críticas

PARIS - O ator e diretor americano George Clooney admitiu em entrevista à uma revista francesa que reage "muito mal" às críticas porque sempre leva pro lado pessoal, apesar da sua imagem aberta, se afasta das pessoas para poder lidar com a fama.

"Vivo fechado em mim mesmo. Pareço muito aberto de primeira, mas dificilmente deixo as pessoas entrarem no meu universo. Meus amigos são os mesmos há 30 anos, e já estavam aí quando eu não tinha dinheiro nem trabalho", disse à revista 'Paris Match'.

No fim de outubro chega às telas francesas seu quarto filme como diretor, Os Idos de Março, que conta a história de um conselheiro político americano.

Segundo Clooney, hoje em dia tanto no mundo da política quanto no cinema, se tornou impossível para seus protagonistas esconderem qualquer coisa, "porque todos têm uma câmera ou um iPhone".

Por isso, caso fosse se candidatar na vida real, não teria problema em falar da sua vida pessoal: "Antes que me fizessem qualquer pergunta, já responderia. A tudo que me perguntassem diria: 'Sim, eu fiz'. Tomei drogas? Sim. Estive com muitas mulheres? Sim. Agora vamos aos fatos sérios".

Apesar de sua conhecida militância, não tem nenhuma intenção de dar esse passo, diz, pois se vê "incapaz de tomar qualquer compromisso ligado ao poder: "Não me vejo dando a mão a pessoas que não respeito, nem beijando bebês em campanha política, prefiro, de longe, interpretar um governador do que ser um".

Entre a política e a atuação não faltam semelhanças, e para o ator os dois ambientes estão marcados pela "importância do carisma e a necessidade de cuidar da imagem".

Clooney não considera a política "erótica", mas diz que é "muito estimulante" falar dela, e mais "sedutor" ainda vê-la de fora, apesar de tê-la em seu sangue, pois seu bisavô foi prefeito e seu pai senador.

"Não há nada mais sedutor do que o poder, principalmente para aqueles que não tiveram êxito com as mulheres", afirma um dos maiores galãs de Hollywood, confessando que sempre teve muita sorte com o gênero feminino, "inclusive quando era um completo desconhecido".