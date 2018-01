'Gente Grande 2' lidera indicações ao Framboesa de Ouro

A comédia Gente Grande 2, com Adam Sandler, dominou nesta quarta-feira as indicações ao Framboesa de Ouro, premiação anual que zomba dos piores desempenhos no cinema, concorrendo em oito categorias, incluindo pior filme e ator.

Depois da Terra, com Will Smith, uma história futurística pós-apocalíptica sobre um pai e seu filho, não ficou muito atrás, tendo sido indicado para seis categorias do prêmio, o anti-Oscar criado como um antídoto à temporada anual de premiações em Hollywood.

Os nomes dos ganhadores do Framboesa de Ouro serão divulgados em 1 de março, na véspera da cerimônia do Oscar, a maior festa de premiação de Hollywood.

A comédia de Tyler Perry A Madea Christmas também teve seis indicações para a estatueta da Framboesa de Ouro, bem como Para Maiores, uma série de curtas inter-relacionados.

Os quatro filmes vão disputar o prêmio com O Cavaleiro Solitário, filme de grande orçamento que foi um fiasco comercial, com cinco indicações, incluindo pior ator para Johnny Depp.