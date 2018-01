Genebra realiza festival de cinema sobre direitos humanos Jornalistas, cineastas e vítimas de violações às garantias fundamentais participarão do 5.º Festival Internacional de Cinema sobre os Direitos Humanos, a ser realizado em Genebra de 8 a 17 de março e cujo principal objetivo é divulgar e debater os atentados contra a dignidade humana. Esta quinta edição do festival cinematográfico prestará uma homenagem à jornalista russa Anna Politkovskaia, assassinada em Moscou em outubro do ano passado, quando investigava supostas violações aos direitos humanos cometidas pelo Governo russo na Chechênia. A liberdade de imprensa e o controle da internet, a violência contra as mulheres, o impacto negativo das multinacionais na Birmânia e a crise de Darfur (Sudão) serão os eixos do festival, no qual, depois das projeções, haverá debates sobre os temas abordados. A presidente da Suíça, Micheline Calmy-Rey, e a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Louis Arbour, participarão de alguns desses debates junto com defensores destas garantias e representantes da Justiça internacional, como o promotor do Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo. Vítimas de abusos dos direitos humanos também participarão dos encontros. A Prefeitura de Genebra a qualidade artística do melhor filme com um prêmio de 10 mil francos (? 6 mil), enquanto a Organização Mundial Contra a Tortura (OMCT) premiará com 5 mil francos (? 3 mil) o melhor trabalho de denúncia.