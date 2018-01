Gemma Arteton será a nova 'Bond girl' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A novata britânica Gemma Arterton foi escolhida como a "Bond girl" do novo filme da série do agente 007, que está sendo rodado atualmente em Londres, segundo a produtora do filme. "Bond 22" (título provisório) marca a segunda volta de Daniel Craig ao papel do agente secreto. O cineasta Marc Foster ("O Caçador de Pipas") dirige essa produção do estúdio Columbia Pictures/MGM. Não foram divulgados detalhes da personagem de Arterton, chamada de Fields. Mas um representante da produtora Danja Prods, de Los Angeles, disse que se trata de "um papel de bom tamanho". Desde meados de dezembro havia rumores na blogosfera e nos tablóides britânicos sobre a escalação de Arterton para o papel. Ela interpreta uma colegial na comédia "Saint Trinian's", recém-lançada na Grã-Bretanha.