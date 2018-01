Gavin O'Connor escreverá e dirigirá 'Esquadrão Suicida 2'

O americano Gavin O'Connor será o encarregado de escrever e dirigir Esquadrão Suicida 2, a sequência do filme de anti-heróis que a Warner Bros. e a DC Comics lançaram no ano passado.

Segundo informou nesta quarta-feira, 6, o portal especializado Deadline, O'Connor foi o escolhido após um longo processo de seleção em que apareceram nomes como Mel Gibson e o espanhol Jaume Collet-Serra.

A previsão é que Esquadrão Suicida 2 conte novamente com Will Smith e Margot Robbie nos papéis de Pistoleiro e Arlequina, respectivamente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme original de 2016, dirigido por David Ayer e que faz parte do universo adaptado ao cinema da editora DC Comics, foi recebido com pouca empolgação entre a crítica e os fãs, ainda que tenha arrecadado US$ 745 milhões nas bilheteiras de todo o mundo, segundo os dados do portal especializado "Box Office Mojo".

A filmografia de O'Connor inclui títulos como Guerreiro (2011), Em Busca da Justiça (2015) e O Contador (2016), este último uma produção de ação protagonizada por Ben Affleck e Anna Kendrick que arrecadou US$ 155 milhões.

Após o sucesso este ano de Mulher Maravilha, que por enquanto soma US$ 813 milhões de bilheteria no mundo todo e que recebeu o aplauso generalizado da indústria e do público, a próxima aventura desta saga de filmes será Liga da Justiça, que chegará aos cinemas em novembro e que reunirá os personagens Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg.