Gary Oldman estará em novo filme de Harry Potter O ator britânico Gary Oldman assinou um contrato milionário para atuar no próximo filme de Harry Potter, depois de dar um ultimato aos produtores do filme. Ele volta a interpretar em Harry Potter e a Ordem da Fênix Sirius Black, que é o padrinho de Harry Potter. Oldman já havia interpretado o personagem nos filmes anteriores da série: Harry Potter e o prisioneiro e Azkaban e em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Oldman, de 48 anos, ameaçou os produtores do filme, afirmando que o contratariam essa semana "ou nunca". Depois da insistência, conseguiu seu contrato multimilionário. O jornal inglês The Sun informou, no mês passado, sobre a irritação de centenas de fãs de Harry Potter, que ameaçaram boicotar a saga se o personagem Sirius ficasse fora do novo filme. O agente de Oldman, Douglas Urbanski, declarou que o ator "está muito feliz por estar de volta". Gary Oldman participou, entre outros, dos filmes O Quinto Elemento (1997), Força Aérea 1, Perdidos no Espaço (1998), Hannibal (2001) e Batman Begins (2005).