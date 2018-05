Gary Oldman dirigirá e protagonizará filme sobre pioneiro da fotografia

Gary Oldman, o último vencedor do Oscar de melhor ator por seu trabalho em O Destino de Uma Nação, dirigirá e protagonizará o filme Flying Horse, que girará em torno da figura do pioneiro da fotografia Eadweard Muybridge (1830-1904).

Segundo informou nesta terça-feira o blog especializado Deadline, o filme conta com um roteiro do próprio Oldman e detalhará como o britânico Muybridge alcançou a fama pelas imagens nas quais conseguiu registrar pela primeira vez o movimento de animais e humanos, revolucionando a técnica da fotografia e antecipando-se ao cinematógrafo.

O filme mostrará como, ao mesmo tempo em que gozava de grande sucesso, o artista descobria que sua esposa tinha uma relação extramatrimonial com o crítico Harry Larkyns.

O projeto será produzido por Doug Urbanski e Tucker Tooley.

"Este projeto foi uma paixão de Gary durante muito tempo e estou entusiasmado de trabalhar com ele para adaptar esta emocionante história na grande tela", disse Tooley à publicação.

Nesta segunda-feira foi anunciado que Oldman e Antonio Banderas negociam para juntar-se ao elenco de The Laundromat, filme de Steven Soderbergh sobre o escândalo do Panama Papers com Meryl Streep como protagonista.

Flying Horse será o segundo filme como diretor para Oldman, cuja estreia nessa carreira aconteceu em 1997 com Violento e Profano.