'Garota Exemplar' mantém primeiro lugar nos EUA e Canadá

O filme de suspense Garota Exemplar, que tem como protagonista o ator Ben Affleck, dominou as bilheterias dos EUA e do Canadá pela segunda semana consecutiva no fim de semana, coletando 26,8 milhões de dólares em vendas de ingressos e superando novas estreias que disputavam a atenção dos cinéfilos.

O novo filme de ação Drácula - A História Nunca Contada ficou em segundo, com 23,5 milhões de dólares, ao passo que a comédia da Walt Disney Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso ficou na terceira posição, com 19,1 milhões de sexta-feira a domingo, de acordo com estimativas da empresa de monitoramento Rentrak.

A película de horror Annabelle foi a quarta colocada, com 16,4 milhões de dólares.

O drama de tribunal O Juiz, da Warner Bros, ficou em quinto lugar no fim de semana, amealhando 13,3 milhões de dólares nos cinemas da América do Norte. No filme, Robert Downey Jr. e Robert Duvall vivem filho e pai, respectivamente, tentando se reconectar.

Garota Exemplar traz Affleck como um escritor que se torna o principal suspeito pelo desaparecimento de sua mulher, interpretada pela atriz Rosamund Pike. O filme é baseado no livro best-seller de Gillian Flynn.

O filme causou furor no fim de semana, após uma forte estreia em que arrebatou 37,5 milhões de dólares e elogios da crítica. As vendas totais do filme chegaram a 78,3 milhões de dólares até o domingo, disse a distribuidora 20th Century Fox.

No filme do Drácula, Luke Evans interpreta o homem que se transforma na criatura sanguessuga.

A película, que o estúdio diz ter se saído melhor do que o esperado, estreou internacionalmente há uma semana e já arrecadou 86,1 milhões de dólares pelo mundo, de acordo com a distribuidora Universal Pictures.

Alexandre, uma adaptação de um clássico da literatura infantil, conta a história de um garoto sem sorte, papel do estreante australiano Ed Oxenbould. Jennifer Garner e Steve Carrell interpretam seus pais. O filme custou 28 milhões de dólares para ser produzido, segundo o site Box Office Mojo.

Por fim, uma boneca de porcelana do mal é a estrela de Annabelle. O filme da Warner já levantou 62,2 milhões de dólares desde que chegou aos cinemas em 3 de outubro.