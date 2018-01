'Garota Exemplar', com Ben Affleck, lidera bilheterias dos EUA

O thriller Garota Exemplar, estrelando Ben Affleck como um homem suspeito de causar o desaparecimento de sua esposa, superou o boneco demoníaco chamado Annabelle para ganhar a concorrida bilheteria neste fim de semana nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá.

“Garota Exemplar” obteve 38 milhões de dólares nos seus três primeiros dias de exibição, de acordo com estimativas divulgadas neste domingo pela empresa de rastreamento Rentrak. O filme de terror Annabelle classificou-se logo atrás, com 37,2 milhões de dólares.

O filme número um do último fim de semana, O Protetor, estrelado por Denzel Washington, caiu para terceiro. O filme angariou 19 milhões de dólar no fim de semana e elevou a receita local acumulada a 64,5 milhões de dólares. Garota Exemplar, baseado em um romance best-seller de Gillian Flynn, recebeu análises fortes por parte dos críticos, com uma avaliação positiva de 87 por cento no site que agrega resenhas Rotten Tomatoes.

Affleck atua como um escritor que está preso em um circo da mídia quando sua esposa desaparece e a polícia suspeita que ele seja responsável. Rosamund Pike interpreta sua esposa. "Houve uma confluência de eventos que criaram uma urgência para ver este filme instigante", disse Chris Aronson, presidente de distribuição doméstica da 20th Century Fox, unidade do 21st Century Fox, que lançou o filme de 61 milhões de dólares.

"Este é um filme controverso e eu acho que ele vai rodar e rodar e rodar", disse Aronson, acrescentando que este marcou o maior lançamento de David Fincher, o diretor de A Rede Social, e que o estúdio esperava cerca de 25 milhões de dólares no seu lançamento.

Aronson disse que o público com 60 por cento do sexo feminino e 40 por cento do masculino o surpreendeu como um pouco mais masculino do que o esperado, dizendo que ele "está se tornando um pouco como um filme para casal". Os fãs de filme de horror buscaram Annabelle, um braço do sucesso do ano passado Invocação do Mal. Um filme de baixo orçamento produzido por apenas 6,5 milhões de dólares que conta a história de um jovem casal que é aterrorizado por uma boneca de porcelana dada como um presente.

"Estamos muito satisfeitos", disse Dan Fellman, presidente de distribuição doméstica da Warner Bros, unidade da Time Warner Inc, observando que o filme superou as expectativas de todo o mercado, e que teve uma performance especialmente boa entre os espectadores hispânicos.

Fellman disse que o estúdio teria ficado feliz com um total de 20 milhões de dólares, "mas nós estamos olhando para quase 40 milhões de dólares."

Além destes, o filme de animação The Boxtrolls ficou em quarto lugar com 12,4 milhões de dólares nos cinemas da América do Norte (EUA e Canadá). O suspense para jovens adultos Correr ou Morrer terminou em quinto lugar, arrecadando 12 milhões de dólares.

O suspense bíblico Left Behind, que foi duramente atacado pela crítica, estreou em sexto lugar, com 6,9 milhões de dólares.