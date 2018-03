García Bernal diz que não 'perder tempo' pensando no Oscar

Poucas horas antes de ser premiado no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara por sua carreira cinematográfica, o ator mexicano Gael García Bernal afirmou na sexta-feira, 2, que não perde tempo pensando no Oscar, pois é algo que "acontece de repente".

"É algo com o que não perco o tempo pensando, porque é algo que está fora de seu alcance completamente, é algo que acontece, que ocorre de repente", disse García Bernal, também produtor e diretor.

"Pergunte a todos os que ganharam um Oscar, a qualquer um, todos lhe dirão que é um redemoinho no qual entram sem querer, de repente ocorre e as coisas acontecem", acrescentou, com tranquilidade.

O ator se mostrou exultante com o prêmio do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. "O fato de que me deem um prêmio de cinema é algo irracional, e depois de que me deem na cidade onde nasci se torna ainda mais irracional", afirma, orgulhoso. O prêmio "tem um significado muito especial e que nenhum outro prêmio teve", acrescenta o ator, que dedicou o reconhecimento à sua família.