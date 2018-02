'Garapa', de José Padilha, estará no Festival de Berlim Diretor vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2008, José Padilha voltará ao evento, agora com o documentário em preto-e-branco "Garapa". Nesta quarta-feira, os organizadores anunciaram 21 dos cerca de 50 filmes que vão participar do programa 'Panorama'. "Quase metade do programa está decidido", disse o diretor do 'Panorama', Wieland Speck, em comunicado divulgado no site oficial do evento. Ele voltou à Alemanha recentemente depois de uma viagem que incluiu a América Latina para selecionar filmes. 'Panorama' faz parte do programa oficial do festival e apresenta novos trabalhos de diretores renomados. A seleção dos filmes dá uma visão geral das tendências do cinema mundial. Padilha ganhou o prêmio principal do Festival de Berlim no ano passado com "Tropa de Elite". Em "Garapa", o diretor aborda a fome e a miséria. Padilha seguiu por 30 dias a rotina de três famílias cearenses em situação de "insegurança alimentar grave". Padilha disse à Reuters em julho passado que queria mostrar como a fome se manifesta do ponto de vista pessoal das famílias, dando vida a números e estatísticas, para aproximar o espectador de cinema da experiência direta do que é conviver com a miséria. "Garapa" fará sua estréia mundial no festival alemão, que acontecerá de 5 a 15 de fevereiro. (Por Tatiana Ramil)