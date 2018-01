Ganhador do festival de Berlim volta para vida modesta na Bósnia

As flores e aplausos com que Nazif Mujic foi recepcionado nesta semana na Bósnia após ganhar o prêmio de melhor ator no Festival de Berlim marcam o auge de uma série de surpresas inacreditáveis na vida desse cigano pobre e marginalizado.

"Realizei meu sonho 100 por cento", disse Mujic a jornalistas ao chegar na segunda-feira ao norte da Bósnia.

Mujic se tornou inesperadamente famoso ao interpretar a si mesmo em "An Episode in the Life of an Iron Picker", filme baseado nas duras circunstâncias da sua vida real, e coestrelado por sua mulher, Senada Alimanovic.

O filme aborda as dificuldades de Mujic para manter a mulher e as duas filhas numa sociedade em que o dinheiro parece ser mais importante que a vida humana.

O fato de a família ser cigana agrega uma dimensão adicional de preconceito e alienação, mas a história contada pelo cineasta bósnio Danis Tanovic é mais universal.

Os alunos foram dispensados das aulas na segunda-feira na aldeia de Poljice para recepcionar o cigano desempregado, que sustenta a mulher e três filhos catando sucata.

"Bravo, Nazif", aplaudiam os vizinhos enquanto ele dirigia um carro pela esburacada rua que leva até sua deteriorada casa, no vizinho povoado de Svatovci.

(Reportagem de Muhamed Kahrimanovic e Daria Sito-Sucic)