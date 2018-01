‘Game of Thrones’ e ‘La La Land’ são os melhores de 2016 para os críticos; confira os vencedores

Um dia antes de serem revelados os nomes que estarão entre os indicados para concorrer e o Globo de Ouro, a Associação de Críticos de TV e Cinema dos EUA realizou sua cerimônia para premiar as melhores produções para televisão e cinema de acordo com os críticos.

Critics Choice Awards ocorreu neste domingo e consagrou a sexta temporada de Game of Thrones. A série da HBO levou o prêmio de melhor série dramática. No cinema, o prêmio principal ficou com La La Land - Cantando Estações, longa-metragem protagonizado por Ryan Gosling e Emma Stone.

La La Land só estreia no Brasil em 19 de janeiro do ano que vem. Outra produção cinematográfica que ganhou destaque na premiação deste ano, Manchester by the Sea, levou três prêmios para casa – o principal deles foi para Casey Affleck, irmão de Ben Affleck, escolhido como melhor ator. No Brasil, o filme se chamará Manchester À Beira-Mar e também será lançado em 2017 (no dia 12 de janeiro).

Nas categorias de séries de TV, Game of Thrones ficou com o principal prêmio da noite, mas foi só. Westworld, outra produção da HBO, foi lembrada nas categorias de melhor atriz em série dramática, prêmio entregue a Evan Rachel Wood, e de melhor atriz coadjuvante, com a vitória de Thandie Newton.

Outro destaque na TV foi o prêmio para Bob Odenkirk com seu personagem Saul Goodman na série Better Call Saul, que antecede os acontecimentos de Breaking Bad.

Confira, abaixo, a lista completa de vencedores:

Cinema

Melhor Filme: La La Land

Melhor Ator: Casey Affleck (Manchester à Beira Mar)

Melhor Atriz: Natalie Portman (Jackie)

Melhor Ator Coadjuvante: Mahershala Ali (Moonlight)

Melhor Atriz Coadjuvante: Viola Davis (Fences)

Melhor Ator/Atriz Jovem: Lucas Hedges (Manchester à Beira Mar)

Melhor Elenco: Moonlight

Melhor Diretor: Damien Chazelle (La La Land)

Melhor Roteiro Original: Damien Chazelle (La La Land) e Kenneth Lonergan (Manchester à Beira Mar) – EMPATE

Melhor Roteiro Adaptado: Eric Heisserer (A Chegada)

Melhor Fotografia: Linus Sandgren (La La Land)

Melhor Design de Produção: David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco (La La Land)

Melhor Edição: Tom Cross (La La Land)

Melhor Figurino: Madeline Fontaine (Jackie)

Melhor Cabelo e Maquiagem: Jackie

Melhores Efeitos Visuais: Mogli – O Menino Lobo

Melhor Animação: Zootopia

Melhor Filme de Ação: Até o Último Homem

Melhor Ator em Filme de Ação: Andrew Garfield (Até o Último Homem)

Melhor Atriz em Filme de Ação: Margot Robbie (Esquadrão Suicida)

Melhor Comédia: Deadpool

Melhor Ator de Comédia: Ryan Reynolds (Deadpool)

Melhor Atriz de Comédia: Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Melhor Filme de Ficção Científica/Terror: A Chegada

Melhor Filme Estrangeiro: Elle

Melhor Canção: City of Stars (La La Land)

Melhor Trilha Sonora: Justin Hurwits (La La Land)

TV

Melhor Série Dramática: Game of Thrones

Melhor Ator em Série Dramática: Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Melhor Atriz em Série Dramática: Evan Rachel Wood (Westworld)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: John Lithgow – The Crown

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática: Thandie Newton – Westworld

Melhor ator convidado em série dramática: Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead

Melhor série cômica: Silicon Valley

Melhor ator em série cômica: Donald Glover – Atlanta

Melhor atriz em série cômica: Kate McKinnon – Saturday Night Live

Melhor ator coadjuvante em série cômica: Louie Anderson – Baskets

Melhor atriz coadjuvante em série cômica: Jane Krakowski – Unbreakable Kimmy Schmidt

Melhor ator convidado em série cômica: Alec Baldwin – Saturday Night Live

Melhor série animada: BoJack Horseman

Melhor telefilme ou minissérie: The People v. O.J. Simpson

Melhor ator de telefilme ou minissérie: Courtney B. Vance – The People v. O.J. Simpson

Melhor atriz de telefilme ou minissérie: Sarah Paulson – The People v. O.J. Simpson

Melhor ator coadjuvante de telefilme ou minissérie: Sterling K. Brown – The People v. O.J. Simpson

Melhor atriz coadjuvante de telefilme ou minissérie: Regina King – American Crime

Melhor reality de competição: The Voice