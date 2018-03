Gambá vesga alemã chegará às sacolas de presentes do Oscar

A famosa gambá vesga da Alemanha, Heidi, vai viajar para Hollywood para assistir à entrega dos Oscars, aparecendo na forma de um bichinho de pelúcia nas "sacolas de presentes" dadas às celebridades na festa anual de premiação do cinema, que terá lugar no domingo.

A fabricante alemã de brinquedos Koesener fechou um contrato em uma feira recente de brinquedos em Nova York para incluir o marsupial de pelos brancos nas sacolas de presentes dos Oscars.

Heidi virou celebridade na Alemanha quando sua foto apareceu no jornal Bild em dezembro, mas seus fãs internacionais se multiplicaram, levando-a a aparecer na televisão norte-americana, e ela tem mais de 315 mil fãs no Facebook.

Há 15 dias a Koesener começou a produzir uma Heidi de pelúcia, também vesga, de 20 centímetros de altura, oficialmente licenciada.

"Esta é uma grande oportunidade para uma firma pequena como a nossa", disse à Reuters Helmut Schache, que comanda a centenária empresa, em conjunto com sua filha Constance.

"Minha esperança é que uma das celebridades segure o bichinho diante das câmeras. Vamos ver se isso acontece."

Os indicados ao Oscar, apresentadores e outros convidados importantes, frequentemente recebem de presente sacolas repletas de vales e artigos de luxo.

Firmas promocionais ajudam empresas a aproveitar as sacolas para levar seus produtos às mãos de celebridades. Mas as próprias cerimônias de premiação deixaram de entregar sacolas oficiais - algumas das quais com artigos valendo até 100 mil dólares - alguns anos atrás, por causa dos impostos.

A cerimônia anual de entrega dos prêmios da Academia será realizada em Los Angeles no próximo domingo, 27 de fevereiro.

(Reportagem de Eric Kelsey)