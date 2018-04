Galeria de Fotos: Cinema embaixo d'água

O Movieum London, um museu londrino dedicado ao cinema, apresenta em outubro uma exposição mostrando fotos do making off de filmagens submarinas no Pinewood Studios, de Londres.

Em 2005, o estúdio construiu um gigantesco tanque - de 20m X 10m X 6m de profundidade - apenas para filmar cenas submarinas.

O tanque, que está sempre cheio, tem capacidade para 1,2 milhão de litros de água, que é mantida à temperatura de 32 graus.

Ele foi usado na produção de filmes, comerciais de TV e videoclipes, entre eles Instinto Selvagem 2 e Desejo e Reparação, além de programas da TV britânica.

A fotógrafa e mergulhadora Phoebe Rudomino, autora das fotos, explica que cada cenário é um desafio. Alguns "modelos" se sentem à vontade, mas para outros, a experiência é mais difícil. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.