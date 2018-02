Gael García Bernal e Diego Luna são premiados nos EUA

WASHINGTON(EFE) - Os artistas mexicanos, Gael García Bernal e Diego Luna, e a Corporação Educativa para o Desenvolvimento da Costa Rica são os ganhadores dos prêmios de Direitos Humanos 2011 do Escritório de Washington sobre a América Latina (Wola).

O Wola, um grupo independente de estudos sobre a América Latina e suas relações com os Estados Unidos, indicou que entregará as distinções no dia 13 de setembro em cerimônia na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington.

O prêmio aos mexicanos Bernal e Luna inclui o produtor Pablo Cruz e a diretora-executiva Elena Fortes e seu festival de cinema itinerante "Ambulante", informou em nota oficial.

Os artistas e os produtores "serão homenageados por seu sólido trabalho na promoção dos direitos humanos por meio de documentários que, frequentemente, levam os filmes a lugares de pouco acesso".

Anualmente, o "Ambulante A.C". é realizado em colaboração com Canana, Cinépolis e o Festival Internacional de Cinema de Morelia, um festival itinerante que percorre 12 estados do México com uma seleção de mais de 50 documentários provenientes de todo o mundo, apresentados em mais de 140 sedes.

O festival aproveita a oportunidade para exibir documentários atuais, históricos e clássicos, e é atualmente um dos festivais de maior visibilidade no México.

Além disso, acrescentou Wola, "o trabalho que García Bernal realizou sobre os problemas da imigração proporcionou ao público uma compreensão melhor" das complexidades que rodeiam este fenômeno.

Por sua vez, a corporação costarriquenha Cedeco receberá um prêmio por seu trabalho com "pequenos produtores na área das fazendas sustentáveis e da empresa agrícola".

O desenvolvimento rural e as oportunidades econômicas, acrescentou WOLA, têm um papel importante nos esforços para reduzir a imigração. EFE