Gael García Bernal apresenta festival itinerante Os atores mexicanos Diego Luna e Gael García Bernal apresentaram na segunda-feira na capital mexicana os detalhes da segunda turnê do festival de cinema itinerante que recebeu o nome de Ambulante Gira Documentales 2007. O evento acontece entre 2 de fevereiro e 29 de março. Criado pelos atores e dirigido em parceria com Pablo Cruz e Elena Fortes, o festival percorrerá 15 cidades mexicanas com 30 documentários nacionais e estrangeiros. García Bernal disse que o festival já gerou interesse em países como Inglaterra, Noruega, Cuba, Argentina, Estados Unidos e Chile. O projeto pretende aproximar o público dos realizadores deste tipo de cinema e entre 35% e 40% do dinheiro arrecadado será revertido para novos projetos de documentaristas como forma de incentivo. "Antes de tudo somos todos espectadores e por isso precisamos da oferta e da oportunidade de ver um filme que nos provoque, que seja mais exigente, que nos faça refletir e nos deixe pensando", disse Diego Luna. Além de mostrar documentários, o festival terá conferências, mesas redondas e uma oficina de pós-produção.