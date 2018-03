Funeral de Farrah Fawcett será na terça-feira em Los Angeles

O funeral da atriz americana Farrah Fawcett será realizado na catedral católica de Los Angeles na próxima terça-feira, 30, informaram funcionários da igreja na sexta-feira.

A cerimônia para velar a atriz do seriado "As Panteras" será privada na Catedral de Nossa Senhora dos Anjos às 16h do horário local (às 20h no horário de Brasília). Farrah morreu ao 62 anos na quinta-feira após uma longa batalha contra um câncer anal que já durava mais de dois anos.

A atriz ficou famosa principalmente por interpretar uma das três detetives do seriado "As Panteras", exibido na década de 70 nos EUA. Um dos pôsteres em que a atriz aparece fazendo uma pose provocante e vestindo um maiô vermelho vendeu milhões de cópias e a elevou ao status de um dos maiores símbolos sexuais da época.

A atriz casou-se duas vezes - com Lee Majors, também das "Panteras, e com o também ator Ryan O'neal, com quem teve seu único filho, Redmond. Em 1995, a atriz colocou seu nome na Calçada da Fama e Hollywood e posou para a revista masculina Playboy, quando tinha 48 anos, fazendo com que a publicação registrasse um dos maiores volumes de venda da sua história.