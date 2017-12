Fundação de Spielberg doa US$ 1 milhão a Israel Uma fundação criada pelo cineasta Steven Spielberg, um dos principais nomes de Hollywood, doará US$ 1 milhão aos serviços de resgate israelenses, atarefados com os ataques de mísseis do Hezbollah. A Righteous Persons Foundation (Fundação de Pessoas Justas) fará uma contribuição inicial de US$ 250 mil para a Federação Judaica do Fundo para Crises em Israel, com sede em Los Angeles. A fundação, disse o porta-voz Marvin Levy, destinará donativos ao Fundo Nova Israel e outras organizações que proporcionam alívio a pessoas evacuadas do norte de Israel. A Fundação Judaica disse que usará a dádiva nos esforços de emergência para desalojar crianças, instalar vidros blindados em três hospitais de Haifa, e proporcionar assistência de emergência ao hospital de Naharia. O Fundo Nova Israel usará o dinheiro para instalar linhas telefônicas de informação gratuita para emergências e oferecer comida e outros gêneros a famílias no norte de Israel, assinalou Levy.