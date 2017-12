'Frozen' e 'Em Chamas' alimentam bilheterias dos EUA e Canadá

"Frozen" vendeu o equivalente a 31,6 milhões de dólares em ingressos entre sexta-feira e domingo durante o segundo fim de semana nos cinemas, disparando ao topo das bilheterias domésticas, enquanto "Em Chamas" faturou 27 milhões de dólares, de acordo com estimativas de estúdios da Rentrak.

A única novidade nacional deste fim de semana, o thriller de crime "Out of the Furnace", ficou em terceiro lugar, com 5,3 milhões de dólares.

O 3D "Frozen", inspirado pelo conto de fadas "A Rainha da Neve", inclui a voz de Kristen Bell como uma princesa escandinava tentando encontrar sua irmã, a Rainha, que tem o poder de congelar qualquer coisa com o toque e acidentalmente desencadeia um longo inverno que está destruindo o reino.

"Em Chamas", entre os maiores sucessos do ano na terceira semana de lançamento, estrela Jennifer Lawrence como a heroína Katniss Everdeen, uma hábil arqueira que oferece esperança a uma sociedade oprimida à beira da rebelião. O filme é o segundo na série "Jogos Vorazes" baseada em livros de Suzanne Collins.

"Out of the Furnace" traz Christian Bale e Casey Affleck como irmãos em um conto de vingança que se passa em uma cidade ligada à siderurgia na Pensilvânia.

"Em Chamas" foi lançado pela Lions Gate. A Relativity Media, de capital fechado, distribuiu "Out of the Furnace".

(Reportagem de Lisa Richwine e Chris Michaud)