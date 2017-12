'Freeheld' leva Oscar de Melhor Documentário em curta O ator Tom Hanks entregou o prêmio de Melhor Documentário em curta-metragem. Os indicados foram apresentados por soldados no Iraque. O documentário Freeheld, de Vanessa Roth e Cynthia Wade, ganhou o prêmio neste domingo, 24. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores "Obrigada a todos que fizeram esse filme acontecer. Nossa equipe em Nova York, todas as nossas famílias. Esse prêmio mostrou que um filme de 38 minutos pode mudar vida várias pessoas. Muito obrigada", disse Cynthia no discurso. Participaram também da disputa na categoria La Corona, Salim Baba e Sari’s Mother.