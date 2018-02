Franquia 'Exterminador do Futuro' retornará em videogame LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - "O Exterminador do Futuro" ("Terminator") estará de volta ao videogame em vários formatos, incluindo consoles de próxima geração, PC e celulares. A Halcyon, dona dos direitos sobre a franquia de filmes "O Exterminador do Futuro", está criando sua própria subsidiária de games e seu primeiro lançamento será uma adaptação para game do filme ainda inédito "Terminator Salvation: The Future Begins". O game deve chegar ao mercado na mesma época que o filme, que tem estréia prevista para o verão americano de 2009. O ator Christian Bale está negociando sua participação no filme no papel de John Connor. Peter Levin, executivo-chefe interino da Halcyon Games, disse que a empresa-mãe optou por criar sua própria divisão de games em lugar de terceirizar a licença de "Terminator", "para que pudéssemos controlar nosso próprio destino". Em maio, a Halcyon anunciou a aquisição dos direitos sobre a franquia "Terminator" dos produtores de cinema Andrew Vajna e Mario Kassar. O jogo "Terminator" já vem sendo desenvolvido há vários meses. "Não queremos que o game seja um 'filho postiço' do filme", disse Derek Anderson, co-executivo chefe da Halcyon. "O filme e o game têm importância igual. Queremos que ambos tenham a mesma qualidade e ofereçam a mesma experiência instigante." "Terminator" não será a única franquia controlada pela Halcyon Games. A firma chamou a atenção este ano quando adquiriu o direito às obras do célebre escritor de ficção científica Philip K. Dick. Os executivos da Halcyon dizem que, a partir de 2010, pensam em produzir títulos baseados em livros do autor. Algumas das adaptações cinematográficas anteriores do trabalho de Dick, incluindo "O Vingador do Futuro", "Minority Report -- A Nova Lei", "O Homem Duplo" e "Blade Runner", já renderam mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo.