Frank Sinatra será tema de mostra de cinema em São Paulo

Frank Sinatra será tema de uma mostra de cinema no Unibes Cultural, a partir do próximo dia 22. Com curadoria do jornalista Mario Abbade, a minimaratona vai exibir quatro títulos da longa filmografia do cantor. 'Marujos do Amor', de 1945, vai fazer a abertra da mostra, às 13 horas. Às 15h40, será a vez de 'Meus Dois Carinhos', de 1957. Esta produção deu a Sinatra o Globo de Ouro de Melhor Ator - Musical ou Comédia em 1958. Às 17h50, o clássico 'Alta Sociedade', de 1956, vai mostrar porque se tornou a maior bilheteria anual da Metro-Goldwyn-Mayer e recebeu duas indicações ao Oscar: Melhor Música, por "True Love" e Melhor Trilha Sonora.

Ao todo, Frank Sinatra (1915-1998), considerado o maior cantor do século 20, contabiliza 197 singles em 56 álbuns de estúdio e mais de 20 prêmios Grammy. Como ator, foram mais de 50 filmes entre as décadas de 1940 e 1980. O Oscar de Ator Coadjuvante veio com 'A um passo da eternidade', de 1953.

MOSTRA FRANK SINATRA

Curadoria: Mario Abbade

22 de outubro, das 13h às 20h

Filmes:

13h - Marujos do Amor (1945)

15h40 - Meus Dois Carinhos (1957)

17h50 - Alta Sociedade (1956)

20h - Onze Homens e um Segredo (1960)

Unibes Cultural

Rua Oscar Feire, 2500 – ao lado do Metrô Sumaré

Informações: 11 3065-4333 e http://unibescultural.org.br/

Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 19h

Capacidade: 150 lugares (Lounge), 300 lugares (Teatro)

Acesso para deficientes

Ar condicionado