Francis Ford Coppola vai lançar 1.º filme em dez anos A Sony Pictures Classics adquiriu os direitos de distribuição na América do Norte do primeiro filme de Francis Ford Coppola em dez anos, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. A parábola da 2.ª Guerra Mundial Youth Without Youth (A Juventude Sem Juventude, em tradução livre para o português), o primeiro filme do diretor desde O Homem que Fazia Chover, de 1997, está prevista para ser lançada nos EUA no fim do ano. Coppola escreveu, dirigiu e produziu o filme de financiamento independente, adaptando o roteiro de um romance do escritor romeno Mircea Eliade. O filme foi rodado na Romênia em 1 ano e meio. Tim Roth protagoniza o longa no papel de Dominic Matei, um professor idoso cujo rejuvenescimento misterioso aumenta sua inteligência e cuja aparente imortalidade faz dele um alvo dos nazistas. "É uma história de amor envolta em mistério", revelou Coppola. "A história gira em torno dos temas chaves que eu espero compreender melhor: o tempo, a consciência e a base onírica da realidade."