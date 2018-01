Francis Ford Coppola e Plácido Domingo vencem Praemium Imperiale

O cineasta Francis Ford Coppola e o músico Plácido Domingo estão entre os cinco ganhadores do Praemium Imperiale, concedido pela Associação de Artes do Japão. Considerado o “Nobel das Artes”, o prêmio vai conceder a gratificação de US$ 150 mil ao diretor de “O Poderoso Chefão” e ao tenor espanhol.

O escultor Antony Gormley, o arquiteto David Chipperfiled e o pintor Michelangelo Pistoletto também foram homenageados. A cerimônia acontece em outubro e vai contar com a presença do príncipe japonês Hitachi.

O primeiro Praemium Imperiale foi criado em 1989. As atrizes Sophia Loren e Judi Dench já estiveram entre os premiados.