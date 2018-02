Francesa Isabelle Huppert vai comandar júri de Cannes

A atriz francesa Isabelle Huppert vai comandar o júri da 62ª edição do festival de Cannes, em Maio. Isabelle, de 55 anos e que atuou em mais de 90 filmes, já ganhou duas vezes o título de melhor atriz no prestigiado festival de cinema da Riviera Francesa. "Estou muito contente e orgulhosa", disse a atriz em um comunicado após os organizadores anunciarem sua escolha nesta sexta, 2. "Eu tenho um longo relacionamento com Cannes e este próximo encontro vai selar definitivamente meu amor pelo festival e pelo cinema mundial." Isabelle já esteve presente no júri de Cannes, apresentou a cerimônia e representou mais de doze filmes na competição. Ela venceu o prêmio de melhor atriz em 2001 pelo filme O professor de piano, e em 1978 com Violette, dirigido pelo francês Claude Chabrol. Isabelle e Chabrol trabalham juntos regularmente, incluindo no filme Madame Bovary, de 1991. Ela também trabalhou com cineastas estrangeiros como Michael Cimino, Joseph Losey, Curtis Hanson, Hal Hartley e David O. Russell. O festival de Cannes ocorre no entre os dias 13 e 24 de maio.