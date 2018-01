França lança série de selos com Harry Potter O bruxinho da série Harry Potter, interpretado nos cinemas pelo ator Daniel Radcliffe, será imortalizado na França com o lançamento de uma série de selos. A série de 10 selos foi revelada durante o festival de selos La Fête du Timbre et de l´Ecrit, realizado no último final de semana em 118 cidades por todo o país. Harry e seus colegas Hermione (Emma Watson) e Rony (Rupert Grint) são agora os novos rostos do correio francês. Os selos individuais custam R$ 2 (0,71 centavos de euro) e o álbum completo R$ 43 (15,80 euros). A série Harry Potter já vendeu estimadas 325 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida para 64 idiomas, de acordo com a Bloomsbury, fazendo de J.K. Rowling uma das mais bem-sucedidas escritoras de todos os tempos. O quinto filme da saga, Harry Potter e a Ordem da Phoenix, será lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido em 13 de julho desde ano. Radcliffe fechou contrato para participar dos dois últimos filmes da série. O sétima e último livro, The Deathly Hallows, sai em 21 julho, na Inglaterra, mas o título em português já está praticamente definido pela tradutora Lia Wyler e a editora Rocco: As Insígnias Mortais, se aprovado pela autora, que lê em português.