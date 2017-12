França censura 'Anticristo' de Lars von Trier para menores de 16 anos

A justiça francesa retirou nesta quarta-feira, 3, por excesso de violência e sexo a autorização de exibição para menores de 16 anos do filme Anticristo, de Lars von Trier, com Charlotte Gainsbourg e Willem Dafoe, atendendo à queixa de uma associação católica.

O filme, que estreou em 2009 e valeu a Charlotte Gainsbourg o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, inclui cenas "que têm um grau de representação de violência e sexualidade que exigem a proibição deste filme para menores", afirmou a corte de apelações de Paris.

A justiça considerou que o Ministério da Cultura cometeu, na ocasião, um "erro de avaliação", ao limitar-se a proibir sua exibição a menores de 16 anos. Agora, só poderá ser visto por maiores de 18 anos.

A decisão atende a um pedido da associacão Promouvoir (Promover) ligada aos círculos católicos tradicionalistas, que afirma que o filme deve ser proibido para menores de 18 anos.

A mesma associação conseguiu da justiça no ano passado a revisão da faixa etária de proibido para menores de 12 anos do filme A vida de Adele, do franco-argentino Gaspar Noé, uma história de amor com sexo não simulado, inicialmente proibida para menos de 16 anos.