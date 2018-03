'Fragmentado', 'Power Rangers' e 'T2 Trainspotting' estão entre as estreias da semana

O cinema brasileiro está bem representado nas estreias da semana pela ficção Travessia e pelo documentário Sinais de Cinza - A Peleja de Olney contra o Dragão da Maldade. Mas os filmes que vão atrair mais público são todos estrangeiros - e pops. O novo Shyamalan, Fragmentado, muito bom; o reboot de Power Rangers; e T2 Trainspotting, com a nova cara dos drogados que, em 1996, estouraram com a Cool Britannia.

Fragmentado

Split, Estados Unidos/2016, 117 min. Terror. Dir. M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Anya Taylor Joy, Betty Buckley.

O novo longa do diretor de O Sexto Sentido e Corpo Fechado tem sido um sucesso internacional de público e crítica. No Brasil, estreia em 600 salas, circuito de que Shyamalan não desfrutava há muito tempo. Kevin sequestra três garotas, que mantém em cativeiro. Ele sofre de distúrbio de personalidade - tem nada menos de 23 personas diferentes e a 24.ª, a mais letal de todas, está para irromper. Mas uma das garotas.... Olha o spoiler. Só fique alerta. Como todo filme de Shyamalan (O Sexto Sentido, A Vila etc) tem surpresa no desfecho.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Morumbi Town, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Cinesala, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

Imprevistos de uma Noite em Paris

França/2017, 97 min. Comédia. Dir. Edouard Baer. Com Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou.

O mundo do espetáculo fornece o quadro dessa comédia - como já havia fornecido, há mais de dez anos, em Um Lugar na Orquestra, de Danièle Thompson, com Cécile de France. Acompanhamos agora o próprio diretor Baer, que também é ator. Ele tem apenas uma noite para recuperar tudo - a estima de seu diretor japonês, a confiança da equipe. Sem isso, sua peça de teatro irá para o lixo. E ah, sim, ainda precisa encontrar um macaco para contracenar. A diferença, com relação a Um Lugar na Plateia, é que o outro filme era romântica. Esse é mais uma comédia de pesadelo urbano, na linha de Depois de Horas, de Martin Scorsese.

18 anos. Reserva Cultural.

Jovem aos 50 - A História de Meio Século da Jovem Guarda

Brasil/2016, 120 min. Documentário. Dir. Sérgio Baldassarini Júnior. Com Erasmo Carlos, Wanderléa, Caetano Veloso.

Em 1965, estreava na TV Record o programa Jovem Guarda. Roberto (Carlos) e seus amigos. Meio século depois, parte da equipe, mas não o Rei, conta as histórias do período.

Livre. Caixa Belas Artes.

Power Rangers

Estados Unidos/2017, 124 min. Ação. Dir. Dean Israelite. Com Dacre Montgomery, Naomi Scott.

A Sabam Films, Toei Company, Lionsgate e a Paris Filmes se unem para ressuscitar um dos grandes êxitos da TV nos anos 1990. Grupo de amigos forma unidade especial para salvar a Terra de um ataque alienígena. O original virou objeto de culto pelas lutas cheias de faísca, os pulos inacreditáveis dos garotos e garotas, e o guardarroupa de lycra. Tudo isso vem embalado agora em alta tecnologia. Na recente Comic.com, o elenco fez o maior sucesso. São bem simpáticos.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

Sinais de Cinza: A Peleja de Olney Contra o Dragão da Maldade

Brasil/2016, 88 min. Documentário. Dir. Henrique Dantas.

O dragão da maldade não é o de Glauber, mas o mundo hostil - e a ditadura militar - contra os quais se bateu Olney São Paulo. Cineasta talentoso - Glauber considerava Manhã Cinzenta o grande filmexplosão de 1968 -, ele lidou sempre com dificuldades, mas deixou o legado de uma obra vigorosa que o documentário tenta agora resgatar, tornando-o mais conhecido do público.

12 anos. Cine Segall.

T2 Trainspotting

Reino Unido/2017, 117 min. Drama. Dir. Danny Boyle. Com Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle.

Filme emblemático do cinema dos anos 1990 - e da chamada 'Cool Britannia' -, Trainspotting ganha sequência que cria uma nova história para os drogados do original. Eles agora estão mais velhos, preocupados com sua virilidade - e a morte. Muitos elogios, mas ocorre algo curioso. O diretor Boyle pautou o cinema pop britânico feito depois, e certamente influenciou Guy Ritchie. Agora, é ele que parece copiar Ritchie.

16 anos. Bourbon Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Travessia

Brasil/2015, 90 min. Drama. Dir. João Gabriel. Com Chico Díaz, Camila Camargo, Caio Castro.

A relação conturbada de pai e filho. O pai, bêbado, provoca um atropelamento. O filho vira traficante. Em definitivo - um filme muito bom, que vale conhecer, do diretor João Gabriel.

16 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca - Espaço Itaú, Jardim Sul, Morumbi Town.