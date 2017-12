Fox relança todos os filmes de James Bond Quando se fala em "maleta 007", logo vem à cabeça aquela pasta tradicional usada pela maioria dos executivos. A partir do dia 22 de novembro, no entanto, essa percepção vai mudar: a tão famosa "maleta 007" vai se transformar em sonho de consumo para milhares de fãs - executivos ou não - em todo o País. A Fox vai lançar uma maleta premium de alumínio recheada com um verdadeiro tesouro: 20 DVDs duplos com a coleção completa dos filmes de James Bond e os mini-pôsteres de cinema. Esses clássicos do cinema de espionagem passaram por um processo de remasterização realizado pelo mestre John Lowry, que digitalizou quadro a quadro todas as cenas dos filmes. O som também passou por uma atualização, e agora conta com o sofisticado Surround 5.1 - perfeito para home theaters. Mas o mais interessante para os fãs deve ser mesmo a grande quantidade de extras presentes nas novas edições em DVD. Em um trabalho minucioso realizado por John Cork, os discos vão trazer um verdadeiro ´arquivo secreto´ de extras que incluem cenas excluídas, fotos, comentários em áudio, testes de atores, entrevistas e documentários. Bond girls, carros incríveis, armas mortais... está tudo lá. DVD duplo: R$ 34,90 5 DVDs: R$ 139 Maleta: R$ 1.390