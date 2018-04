Fox e Stallone trabalham em versão de 'Rambo' para TV

A emissora de televisão americana Fox trabalha em uma versão da franquia Rambo para a telinha, na qual o ator Sylvester Stallone interpretava o papel de um veterano da guerra do Vietnã.

Corroteirista dos quatro filmes da saga e diretor do último, Stallone é o produtor-executivo do projeto, disse um porta-voz da Fox, confirmando uma informação do portal Variety. Como roteirista, Stallone escolheu Jeb Stuart, de Duro de matar e O fugitivo.

O formato seria o de um filme de televisão de uma hora de duração, completou o porta-voz. A emissão "vai explorar a complexa relação entre Rambo e seu filho J.R", ex-membro os Navy Seals, a força de elite da Marinha americana.