Fox anuncia produção de filme baseado no mangá 'Dragonball'

Os estúdios Fox anunciaram nesta quarta-feira, 14, que planejam fazer um filme baseado no mangá Dragonball. O longa "live action" (ou seja, com pessoas de verdade) será produzido pelo comediante chinês Stephen Chow e dirigido pelo ex-roteirista da série Arquivo X e diretor de Premonição James Wong. A Fox informou que o ator Justin Chatwin, que atuou como filho do personagem de Tom Cruise no filme Guerra dos Mundos, será o personagem principal da trama, Goku. Já o vilão Piccolo será interpretado por James Marsters (o vampiro Spike de Buffy: A Caça-Vampiros). Dragonball conta a saga do alienígena Goku contra as forças do mal que pretendem comandar a Terra e controlar bolas místicas conhecidas como esferas-do-dragão. Quando as sete esferas são reunidas, um dragão mágico aparece e concede um desejo a quem o conjurou. A série em quadrinhos teve tanto sucesso que recebeu uma continuação, Dragonball Z, e três versões animadas. Os estúdios não informaram o orçamento do longa, mas anunciaram que as filmagens iniciarão ainda neste ano. A estréia está prevista para o dia 15 de agosto de 2008.