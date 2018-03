Fotos raras de Marilyn Monroe e outras musas de Hollywood serão exibidas na Polônia

Fotos de Marilyn Monroe feitas pelo fotógrafo de moda e de celebridades Milton H. Greene serão exibidas na cidade polonesa de Breslávia, no verão do hemisfério norte, e são parte de uma coleção rara de imagens da atriz norte-americana.

A cidade do oeste da Polônia obteve as fotos em um leilão no ano passado pelo valor de US$ 1,69 milhão, de acordo com a mídia local, e a coleção provavelmente irá se tornar uma grande atração da Breslávia, que deve ser uma das duas capitais culturais da Europa em 2016.

A coletânea é composta de mais de três mil imagens e inclui fotos de outras atrizes, como Audrey Hepburn, Grace Kelly, Judy Garland e Marlene Dietrich.

As fotos foram tiradas em estúdios de filmagem, cinemas, sessões de fotos para revistas e em ocasiões particulares.

Uma prévia de 47 fotos de Marilyn, entre elas “Ballerina Sitting”, foi revelada para críticos de arte e fotografia na terça-feira, e a exibição, intitulada “Bom dia, Marilyn”, abre para o público em julho.

“Quem caminhar pela exibição deve conseguir ver uma Marilyn Monroe diferente, porque estas são fotos de uma atriz e estrela de cinema, mas também de uma pessoa na sua intimidade”, disse o curador da mostra, Marek Stanielewicz.

“O essencial era mostrar Marilyn Monroe não somente como uma grande atriz e símbolo sexual, mas Marilyn Monroe como humana e como uma garota”.

A Polônia obteve as imagens graças a um acordo em um caso de desfalque envolvendo um empresário norte-americano na década de 1990. Uma primeira leva de fotos de Marilyn foi leiloada em 2012.