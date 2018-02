Fotos íntimas de Jennifer Lawrence vazam na internet

Naquele que está sendo descrito como o maior escândalo de vazamento de fotos da história de Hollywood, um hacker diz ter fotos íntimas de mais de 100 celebridades, entre atrizes e modelos como Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Kate Upton e outras.

Um usuário do website 4chan postou neste domingo, 31, uma lista com nomes de quem supostamente ele teria hackeado fotos íntimas, especialmente tiradas por aparelhos celulares. Desde então, fotos que seriam das atrizes e modelos circulam online.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, os representantes da atriz Jennifer Lawrence (vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013), depois de confirmarem a autenticidade das fotos, disseram que "isso é uma flagrante violação de privacidade. As autoridades foram contactadas e irão processar qualquer um que divulgar as fotos roubadas".

O advogado da modelo Kate Upton descreveu o incidente como uma "violação ultrajante", em um comunicado. "Nós pretendemos perseguir quem divulgar ou duplicar essas imagens obtidas ilegalmente até o final", acrescentou, de acordo com o site.

Outras celebridades também usaram o Twitter para se manifestar sobre o assunto. A atriz Mary Elizabeth Winstead ironizou: "Para aqueles olhando para as fotos que eu tirei com meu marido anos atrás na privacidade da nossa casa, espero que se sintam muito bem".

A lista ainda inclui nomes como Lea Michele, Brie Larson, Hope Solo, Ali Michael e Yvonne Strahovski.