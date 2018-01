Fotos autografadas de vencedores do Oscar vão a leilão Uma coleção de fotografias autografadas por atores e atrizes a partir de 1929 - quando o Oscar começou a ser entregue -, será leiloada em fevereiro, nos arredores de Londres. Entre os fotografados estão ganhadores do prêmio, indicados e estrelas de Hollywood que não chegaram a ser indicadas, mas fizeram história. A coleção de dez mil autógrafos foi coletada por Alan Robinson, de Londres. Ele espera conseguir cerca de US$ 250 mil no leilão. Entre as fotos mais caras está uma de Greta Garbo, que poderá ser leiloada por até US$ 6 mil. Robinson precisou fazer um empréstimo no banco para comprar a fotografia. Ele descreve esta foto como o ´Santo Graal´ da coleção. Alan Robinson começou a colecionar autógrafos quando tinha apenas sete anos e recebeu sua primeira foto autografada do então primeiro-ministro britânico Harold Wilson. O colecionador precisou de 30 anos e cerca de US$ 197 mil para completar sua coleção.