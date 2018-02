Forest Whitaker pode integrar filme de Sylvester Stallone

O ator Forest Whitaker está negociando uma participação ao elenco do filme "The Expendables", projeto escrito e dirigido por Sylvester Stallone. Whitaker pode viver o papel de um homem que faz a ligação entre a CIA e um grupo de mercenários (formado por Stallone, Jet Li, Randy Couture e Jason Statham) enviados clandestinamente à América do Sul para derrubar um ditador. Stallone disse em novembro que gostaria de ter Whitaker no elenco e busca locações para começar as filmagens em fevereiro. O ator esteve no Rio de Janeiro em dezembro do ano passado. Segundo reportagens, Stallone também estaria interessado em Sandra Bullock, mas não há nada certo, de acordo com um porta-voz da produtora Nu Image/Millenium Films. "Expendables" seria o segundo projeto de Stallone com a produtora. O primeiro foi "Rambo", que ele também escreveu e dirigiu e arrecadou 155 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo. Whitaker ganhou um Oscar pelo papel de Idi Amin, em "O Último Rei da Escócia". Seus próximos projetos são "Hurricane Season" e "Repossession Mambo". Reuters/Hollywood Reporter